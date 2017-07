Kitesurfen und Gleitschirmfliegen: So cool gehen Anfänger in die Luft Gleitschirmfliegen oder Kitesurfen: Bei diesen Trendsportarten kann man in die Luft gehen. Besonders gut geht das am Tiroler Achensee. Redakteurin Johanna Rüdiger hat das im Video ausprobiert.