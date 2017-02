Zwischen Berlinale und Oscars: Das sind die aktuellen Lieblingsfilme der Stars Warum Mariella Ahrens „La La Land“ mag und „Isabell Horn“ ganz verliebt in Kung Fu Panda 3 ist, erzählen die Promis in diesem Video. Redakteurin Johanna Rüdiger hat am Rande der Berlinale nach den Lieblingsfilmen der Stars gefragt.