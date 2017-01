Live über die Piste navigieren: Die Datenskibrille im Test Wo ist die nächste Hütte? Wie komme ich am schnellsten ins Tal? Ein neues Technik-Tool beantwortet ab sofort all diese Fragen und lotst Skifahrer sicher über die Piste. Redakteurin Johanna Rüdiger hat die Live-Navigation der Datenskibrille in Österreichs größtem Skigebiet, Ski Amadé, getestet.