Mehrere Tote bei Schießerei im Bundesstaat Sinaloa In der mexikanischen Stadt Culiacan ist es am Sonntag zu einer Schießerei zwischen mehrere bewaffneten Männern und mexikanischen Soldaten gekommen. Wie lokale Medien berichteten starben dabei mindestens drei Personen, mehrere Menschen wurden verletzt und in das örtliche Krankenhaus gebracht. Außerdem sollen die Behörden mindestens drei Personen festgenommen haben. Culiacan liegt im Bundesstaat Sinaloa, der Region in dem das Kartell des Drogenbosses Joaquin "El Chapo" Guzman verankert ist. Guzman ist momentan in Gefangenschaft und wartet auf eine mögliche Auslieferung an die USA. Offizielle Stellen ließen offen, ob die Schießerei mit Guzmans Kartell zu tun haben könnte.