Deutscher Auftaktgegner Ukraine bezieht EM-Quartier Deutschlands erster EM-Gruppengegner Ukraine hat am Dienstagmittag sein Teamhotel in Aix-en-Provence bezogen. Das Team um Kapitän Anatolij Timoschtschuk und Offensiv-Star Andrej Jarmolenko trifft am Sonntag auf den Weltmeister.