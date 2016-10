Schlägerei nach Siegtreffer in Argentinien HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie ohne Sprechertext. Rustikales Ende eines Fußballspiels in Argentinien: Die Mannschaft von Primero de Mayo traf per Elfmeter zum Sieg. Das wollten Fans und Spieler von Hertelendy nicht hinnehmen. Auch der Schiedsrichter und Polizisten wurden angegriffen.