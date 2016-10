Mehr als 200 Menschen aus Mittelmeer gerettet Mehr als 200 Migranten haben am Dienstag die sizilianische Küstenstadt Catania erreicht. Ein Schiff der Hilfsorganisation Save The Children griff die Bootsflüchtlinge am Sonntag im Mittelmeer vor Afrika auf und brachte sie nach Italien. Unter den Geretteten befinden zahlreiche Kinder, die ohne Eltern auf dem Weg nach Europa waren. Eine Sprecherin von Save The Children: "In der Gruppe sind viele Nigerianer und andere Leute aus Westafrika. Auch eine große Gruppe Somalier. Die Kinder haben sehr gelitten, weil sie lange in Libyen festgehalten wurden." Bereits am Montag waren vor der libyschen Küste mehr als 6000 Migranten und Flüchtlinge gerettet worden. Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass rund 132.000 Menschen seit Anfang 2016 in Booten Italien erreicht haben. Der Seeweg zwischen Libyen und Italien ist Hilfsorganisationen zufolge zur wichtigsten Route für Flüchtlinge und Migranten auf dem Weg nach Europa geworden.