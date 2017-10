Zweite Generation des Nissan Leaf kommt – ohne Bremse

Mehr als 283.000 Kunden haben sich seit 2010 für den ersten Nissan Leaf ­entschieden und den Japaner damit zum meistverkauften Elektroauto ­weltweit gemacht. Sein Nachfolger ist in Deutschland ab sofort in limitierter Sonderedition 2.Zero für 34.950 bestellbar – und will den Erfolg weiter ausbauen:...