Gesundes Frühstück schützt vor Übergewicht

Berlin Vollkornbrot, Obst, Gemüse und Milch – so sollten Kinder am besten in den Tag starten. Frühstücken sie regelmäßig ausgewogen und gesund, werden sie seltener übergewichtig, erklärt die Deutsche Diabetes-Hilfe. Letztlich könne das sogar einem Diabetes Typ 2 vorbeugen. Süßigkeiten, Softdrinks und...