Betrugsmasche am Telefon erkennen

Hamburg Wenn ein Gewinnversprechen an eine Vorauszahlung gekoppelt ist, sollten Verbraucher niemals Geld überweisen – auch dann nicht, wenn ein Anrufer vorgibt, Notar zu sein. Dahinter steckt eine Betrugsmasche, warnt die Verbraucherzentrale Hamburg. Das Ganze funktioniert so: Am Telefon beglückwünscht ein...