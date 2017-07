Viele Fahrradschlösser schneiden bei Stiftung Warentest schlecht ab

Millionen Fahrräder verschwinden in Deutschland jährlich aus Garagen und Hinterhöfen. Schlösser bieten nicht immer zuverlässigen Schutz, denn Diebe rücken bisweilen mit schwerem Geschütz an, um an die Drahtesel zu kommen.Die Stiftung Warentest hat es ihnen nun gleich getan, um herauszufinden,...