Warnblinker übersehen – 100 Euro Strafe bei Unfall

Celle Schaltet ein vorausfahrendes Auto die Warnblinkanlage an, kündigt das eine Gefahrenstelle an. Nachfolgende Autofahrer müssen sofort reagieren und ihr Tempo drosseln. Kommt es etwa an einem Stauende zu einem Unfall, muss der Auffahrende nicht nur den Schaden tragen, sondern auch mit einer Geldbuße...