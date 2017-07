Kinder, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, wurden mit einem ekligen Spielzeug konfrontiert: „Slime“. Es war eine grellgrüne, zähe Masse in mülltonnenartigen Dosen. In den letzten Jahren gab es sie ab und zu als Beigabe zu Kinder-Zeitschriften. Ich hatte selbst so eine Dose, habe den Inhalt...