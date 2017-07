Handytarif vor Reisen ins EU-Ausland prüfen

Hannover Seit Mitte Juni müssen Mobilfunkkunden in anderenEU-Ländern nur noch so viel zahlen, wie ihr Tarif für die Handynutzung daheim vorsieht. Voraussetzung ist, dass der Provider den regulierten EU-Tarif auch aktiviert hat, so die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Das sei nicht bei allen...