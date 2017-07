So gefährlich sind Blitzschläge

Eines der stärksten Blitzgewitter der vergangenen Jahre erfasste Deutschland am 28. August 2016 – ein Sonntag. Innerhalb von nur 30 Minuten wurden bundesweit 10 000 Blitzeinschläge registriert – die meisten in Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Sie setzten Dachstühle in Brand oder spalteten Bäume,...