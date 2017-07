Gut aufgelegt: Warum die Platte wieder so beliebt ist

Sie knistert und rauscht, sie braucht Pflege, viel Platz, und ganz billig ist sie auch nicht. In Zeiten, in denen nahezu jeder Musiktitel über Streaming-Dienste und Apps in Sekundenschnelle, in bester Qualität, für wenige Euro und jederzeit verfügbar ist, feiern Musikfans die Rückkehr der...