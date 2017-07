Soziale Netzwerke machen laut neuer Studie nicht einsam

Wer häufig in sozialen Netzwerken unterwegs ist, vereinsamt deshalb nicht. Einer am Montag vorgestellten Studie der Universität Stuttgart-Hohenheim zufolge regen die Internetaktivitäten sogar die persönlichen Gespräche an. Außerdem seien die Social-Media-Nutzer etwas zufriedener mit ihrem Leben als...