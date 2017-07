Suchtpotenzial: Wenn Schmerzmittel zur Droge werden

Es passiert häufig an Freitagabenden oder vor Feiertagen: Ein Patient kommt in eine volle Arztpraxis, kurz vor Ende der Sprechstunde, und bittet um ein Schmerzmittel. Er habe einen Unfall gehabt oder chronische Schmerzen, er müsse an diesem Wochenende arbeiten und der Hausarzt sei gerade im Urlaub....