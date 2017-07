Was der Arbeitgeber nicht wissen darf

Wer Datenschutz hört, denkt meist zuerst an Facebook oder Google. Doch Datenkraken gibt es nicht nur im Internet, sondern auch am Arbeitsplatz. Und je digitaler die Arbeitswelt, desto mehr Arbeitnehmer betrifft das Thema Datenschutz am Arbeitsplatz direkt – und desto komplizierter wird es. ...