So lassen sich alte Elektrogeräte einfach per Post entsorgen

Das nicht-internetfähige Handy, ein defektes Smartphone, die altersschwache elektrische Zahnbürste und die Digitalkamera mit nur 2,1 Megapixel – ausgediente Elektro-Kleingeräte liegen in den Schubladen vieler Haushalte in Deutschland herum. Sie einfach in den Hausmüll zu werfen, ist verboten....