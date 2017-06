Passwort war für jeden sichtbar – Kunde „hackt“ Rewe-Markt

„Bitte steckt mich nicht in den Knast“, twitterte ein Nutzer – und veröffentlichte dazu Fotos, die zeigen, wie er sich in das System eines Rewe-Markts „einhackt“. Wobei einhacken in diesem Fall nicht ganz zutrifft. Der Twitter-Nutzer namens Dominik hatte sich lediglich eine Unachtsamkeit eines...