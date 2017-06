Abseits der bekannten Routen durch Indonesiens Inselwelt

Die Wasserwaagen-App auf dem Smartphone zeigt an, was ohnehin alle spüren. Zwar gehen noch keine Gläser zu Bruch oder Mägen in Rebellion, aber die Bewegungen sind stärker als in den vergangenen Tagen. Bis zu sieben Grad je Seite neigt sich die „Star Clipper“ in der Straße von Lombok, rollt dabei...