Das Logo der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2017, aufgenommen an einer Haltstelle in San Jose (USA). Foto: dpa

Apple-Entwicklerkonferenz WWDC beginnt in San Jose

San Jose Von Apple wird heute zum Start der Entwicklerkonferenz WWDC eine Antwort auf die Vorstöße der Rivalen Google und Amazon bei künstlicher Intelligenz erwartet.

Der iPhone-Konzern könnte laut Medienberichten unter anderem einen vernetzten Lautsprecher mit seiner Assistenz-Software Siri präsentieren. Außerdem kann man davon ausgehen, dass wie immer bei den jährlichen Konferenzen die nächsten Betriebssysteme für iPhones, iPad-Tablets und Mac-Computer vorgestellt werden.

Die WWDC findet diesmal nicht wie sonst immer in San Francisco, sondern in San Jose statt, näher zur Apple-Zentrale in Cupertino.