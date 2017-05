Wie die Politik die Impflücke in Deutschland schließen will

Die ganz große Keule will Hermann Gröhe (CDU) nicht schwingen. Eine Impfpflicht soll es nicht geben. Und doch: Der Bundesgesundheitsminister kündigte am Freitag eine schärfere Gangart im Kampf gegen gefährliche Krankheiten wie Masern oder Röteln an. Per Gesetz will er Kindergärten verpflichten,...