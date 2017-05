Im Heißluftballon über Wüsten, hohe Berge und Kulturstätten

Der Mond steht noch klar am Himmel über Bagan, als die Ballonfahrer am Startplatz eintreffen. Es ist ein sehr ­früher und angenehm frischer Tropenmorgen im heiligen Herzen von Myanmar, dem alten Burma. Drei riesenhafte Hüllen liegen ausgebreitet am Boden. Während sie von einem Helferteam in knapp...