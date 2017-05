Tod durch Koffein: Wie gefährlich sind Engerydrinks?

An einem Tag Ende April kollabiert der 16-jährige Schüler Davis Cripe am Nachmittag in seinem Klassenzimmer im US-Bundesstaat South Carolina. Eine Stunde später ist er tot. Am Dienstag wurde das Ergebnis der Obduktion bekannt: Plötzlicher Herzstillstand. Mit 16. Laut Ärzten führte zu viel Koffein...