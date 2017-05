Windows-Lücke bedroht PCs weltweit

Und plötzlich geht am PC nichts mehr: Zugriffe gesperrt, Daten verschlüsselt, und obendrein eine Lösegeldforderung: Was am Freitag aus England bekannt wurde, droht aktuell möglicherweise weltweit Rechnern, auf denen eine Sicherheitslücke in Windows nicht geschlossen wurde. Die spanische Behörde für...