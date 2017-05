Im Keller geht’s ans Eingemachte

Saft? Den hat Petra Rubow seit Jahren nicht mehr gekauft. Für Marmelade und Gelees gilt das Gleiche. Alles lagert selbst hergestellt in Vorratsregalen in ihrem Keller „Seit 40 Jahren mache ich das schon so“, erzählt die Frau aus Ahmstorf im Landkreis Helmstedt. Die 59-Jährige gilt in dem...