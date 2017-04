Fett ist gut

Mein Selbstversuch startet mit einem Zucken des Erstaunens – sogar einem Anflug von Fremdscham. „Du hast dich entschlossen, sexy zu werden“, so will mir Detlef Soost sein Online-Fitnessprogramm „Bodychange Fit“ schmackhaft machen. Er verspricht mir sexy Muskeln und eine sexy Haltung in zehn Wochen....