Arbeitsrecht: Ausgehen trotz Krankschreibung?

Rechtsanwalt Dr. Heiko Peter Krenz beantwortet in seiner Kolumne „Arbeit und Recht“ regelmäßig Fragen unserer Leser.Meine Schwester ist häufig krankgeschrieben. Trotzdem unternimmt sie viel. Was ist, wenn Kollegen oder der Chef sie mal in einem Restaurant oder auf dem Fahrrad sehen? Das sagt...