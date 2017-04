Worpswede bis Ahrenshoop – Berühmte Künstlerkolonien

Ob an der Ostsee oder in Oberbayern, im Teufelsmoor bei Bremen oder in Fachwerkdörfern wie Willingshausen in der Schwalm und Schwalenberg im ­Lipperland: Es waren Künstler mit ­gemeinsamen Interessen, vor allem Maler, die diese Orte vor über 100 Jahren besucht, später zum Teil welt­berühmt gemacht...