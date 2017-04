Darum gewinnt dm im ZDF-Test gegen Rossmann und Müller

Windeln, Shampoo und Spülmittel: Was taugen die Eigenmarken der großen deutschen Drogerieketten? In der Dokumentation „Rossmann, dm & Co. – Der große Drogeriemarkt-Test“ unterzog das ZDF die Produkte einer Qualitätskontrolle. Der Sender klopfte die Unternehmen dm, Rossmann und Müller in fünf...