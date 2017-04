Viele Demente in Altersheimen bekommen Mittel gegen Schizophrenie

Foto: Patrick Seeger / dpa

ARCHIV - Die Hände eines Senioren halten am 27.10.2010 eine mit Pillen befüllte Medikamentenbox für einen Tag. (zu dpa:"Studie: 43 Prozent der Dementen in Heimen bekommen Psychopharmaka" vom 05.04.2017) Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Patrick Seeger / dpa