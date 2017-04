Sri Lanka: Altes Selbstbewusstsein der Tamilen ist zurück

Einen ganzen Tag lang hatte es in Jaffna geschüttet, Tropenregen vom Feinsten und Heftigsten. Und das in einer Zeit, in der es laut Statistik eigentlich so gut wie gar keinen Niederschlag ­geben dürfte. Viele Siele waren übergelaufen, die meisten Gassen überschwemmt, sogar die Markthalle im...