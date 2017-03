Mit Kollegen über Gehalt zu reden ist meist erlaubt

Berlin Arbeitnehmer dürfen in der Regel mit Kollegen über ihr Gehalt sprechen. Verschwiegenheitsklauseln sind nur zulässig, wenn ein Arbeitsvertrag individuell ausgehandelt wurde und der Arbeitnehmer dem zustimmt. Unwirksam seien sie dagegen in Formularverträgen, in denen die meisten Inhalte vorgegeben...