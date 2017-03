So strahlend lockt der gelbe Frühling in die Provence

Manchmal duftet der Frühling nicht. Dann leuchtet er nur. In strahlendem Gelb, enorm satt und ­intensiv. Als spiegelte sich die Sonne in den Blüten auf den Äckern. Zypressen säumen ­diese Felder in loser Folge wie vom Himmel gefallene Ausrufezeichen, Gehöfte aus auf­einandergestapelten hellen...