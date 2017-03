So geht das Fernsehen der Zukunft

Am 29. März wird das bisherige DVB-T-Fernsehen auf den neuen Standard DVB-T2 HD umgestellt. Doch ohne aktuelles Empfangsgerät (Receiver) bleibt das TV-Gerät dunkel. Und teurer wird es auch. Denn mit dem neuen Übertragungsstandard lassen sich die großen Privatsender nur in besserer Qualität, also in...