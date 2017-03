Risikoforscher: Wovor wir uns wirklich fürchten sollten

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) berät die Bundesregierung in Fragen der Gesundheit. Das Institut forscht an Lebensmitteln, aber auch an Stoffen, mit denen die Menschen im täglichen Leben zu tun haben. Das Ziel: Das Leben der Bürger sicherer zu machen – und ihr Wohlergehen zu schützen....