Legionellen: Wasser regelmäßig testen

Mainz In vermieteten Mehrfamilienhäusern ist alle drei Jahre eine Legionellenprüfung Pflicht. Zwar sind Kleinanlagen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser von dieser Vorgabe in der Trinkwasserverordnung in der Regel ausgenommen. Die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz rät aber allen Immobilienbesitzern zu...