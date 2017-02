Holadi Holadio! Wenn Sie bei Jodel nur an sowas denken, dann sind Sie sehr weit hinten auf dem hinterwäldlerischen Holzweg unterwegs. Denn nicht das alpentypische Almhütten-Gejaule ist Gegenstand dieser Kolumne, sondern eine App, die den Nutzer so gar nicht an Gamsbart und Krachlederne denken...