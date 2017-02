Kochbox-Kohl kriegt„kalte Füße“

Am Anfang stand die Bequemlichkeit: Ich wollte mir nicht mehr täglich den Kopf darüber zerbrechen, was ich kochen muss. Ebenso wenig Spaß habe ich dabei, mich durch Rezepte zu wühlen oder einzelnen Zutaten in verschiedenen Supermärkten nachzujagen. Also habe ich zwei Anbieter von Kochboxen...