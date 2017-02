Schadstoffe gefunden: Vier Kombi-Kinderwagen mangelhaft

Krebserregende Flammschutzmittel sollten generell nicht in Kinderhände gelangen. Umso erstaunlicher, wenn sie in Produkten stecken, die speziell für Kinder gemacht sind. Gleich in vier, teils über 1000 Euro teuren Kinderwagen entdeckte die Stiftung Warentest hohe Mengen des Schadstoffs...