Penny schafft die Plastiktüte ab

Berlin Der Discounter Penny belohnt künftig Kunden, die eine Mehrweg-Tragetasche des Supermarkts zum Einkaufen mitbringen. Wer seine Waren in die Tragetasche aus Recyclingmaterial packt, muss zehn Cent weniger bezahlen – es gibt sie für 99 Cent in den Märkten zu kaufen. Einweg-Plastiktüten gibt es in den...