Deutsche schießen Millionen Euro in die Luft

Gleißendes Licht, gewaltige Donnerschläge, Knisterregen, Feuerschweife – auch in diesem Jahr wird der Nachthimmel an Silvester ein Spektakel bieten. Laut Schätzungen des Verbands der pyrotechnischen Industrie (VPI) könnten Feuerwerkskörper im Wert von über 130 Millionen Euro in die Luft gehen. ...