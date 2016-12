Keine Lust auf Bleigießen? Die besten Spiele für Silvester

Egal ob in der Kneipe, in der Studentenbude oder am Familientisch: Gesellschaftsspiele liegen im Trend und sind in vielen Besetzungen ein Vergnügen. Wir präsentieren gelungene Partyspiele für mehrere Personen:Na dann mal Prost! Achtung, bei „Hoch die Becher“ geht es mörderisch zu. Spielort ist ein...