Grüne fordern Verbot von Mikroplastik in Kosmetika

Plastikmüll zerfällt über Jahre in immer kleinere Teile. Dieses sogenannte Mikroplastik gefährdet Wasserökosysteme, bindet Schadstoffe und gelangt über Fische und Muscheln auch in die menschliche Nahrungskette. Kleine Plastikpartikel stecken auch in einigen Kosmetika, Wasch- und Reinigungsmitteln....