Lipödem: Wenn Fettzellen außer Kontrolle geraten sind

Foto: © Lee Jae Won / Reuters / REUTERS

An den Armen tritt das Lipödem seltener auf. Typisch ist die Fettschwellung seitlich an den Hüften und Oberschenkeln. Betroffen sind fast ausschließlich Frauen, und darunter auch Leistungssportlerinnen. In schweren Fällen hilft nur Fettabsaugung. (Symbolfoto) Foto: © Lee Jae Won / Reuters / REUTERS