Vodafone: Apple-Einkauf über Handyrechnung

Düsseldorf Vodafonekunden können ab sofort Einkäufe bei Apple per Mobilfunkrechnung bezahlen. Die Bezahlmethode funktioniert im App Store, bei Apple Music, iTunes oder iBooks, teilt Vodafone mit. Bezahlt wird entweder am Monatsende per Bankeinzug oder mit aufgeladenem Prepaid-Guthaben. Dazu müssen Kunden in...