Weihnachtsgeld auch für Teilzeitbeschäftigte

Berlin Zahlt der Arbeitgeber seinen Beschäftigten Weihnachtsgeld, darf er Mitarbeiter in Teilzeit davon nicht ausnehmen. Ihr Weihnachtsgeld reduziert sich allerdings anteilig in dem Umfang, in dem auch die Arbeitszeit gekürzt ist. Darauf weist der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einer Broschüre zum...