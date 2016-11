Verkehrsrecht: Wer darf zuerst in eine Parklücke fahren?

In vollen Innenstädten in der Vorweihnachtszeit kommt es immer wieder zu Streitigkeiten um begehrte Parkplätze. Rechtlich gesehen gilt folgende Regel: Wer zuerst in eine Parklücke fährt, hat in der Regel auch den Anspruch darauf.Rechtsanwalt Gregor Samimi, Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft...